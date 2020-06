Dokonce sepsali petici, ve které vyjadřují podporu vedení obce a souhlasí s prodejem pozemků věřiteli. Přestože koalice má v zastupitelstvu většinu, tříčlenná opozice se snaží rozhodnutí o prodeji pozemků zvrátit. Prameny jsou tak neustále v začarovaném kruhu a nemohou docílit toho, aby obec měla odblokované účty a mohla normálně hospodařit. Zastupitelé sice na svém posledním zasedání schválili záměr prodeje pozemků svému věřiteli, opozici se to ale nelíbí. „Celá záležitost se táhne už šest let. Vždy když se mělo jednat o prodeji pozemků našemu věřiteli, přišla rezignace opozice. Zastupitelstvo se tak stalo neusnášeníschopným,“ řekla starostka Pramenů Michala Málková. Následovaly tak volby a další průtahy. V loňském roce zastupitelé odsouhlasili prodej majetku, druhý neúspěšný zájemce podal žalobu. „Místo abychom se soudili, prodej jsme zrušili,“ řekla starostka.

A tak se o prodeji hlasovalo znovu. „Věřitel podal vyšší nabídku. Nyní čekáme na vyjádření nezávislého exekutora,“ uvedla Michala Málková. Opoziční zastupitelky ale nesouhlasí. „Věřitel nabízel za pozemky a vrty 12,5 milionu korun, přes pět milionů korun uhradí za náklady exekuce a pět milionů si odpočte z evidovaných dluhů,“ uvedla za opoziční hnutí Prameny šťastné a veselé Anna Fábiková. „Zní to jako 22,5 milionu korun, ale náklady exekuce nebyly k tomuto datu vyúčtovány. Lze se jen dohadovat, zda uvedená suma jsou celkové předpokládané náklady. V tom případě je současná úhrada předčasná,“ konstatovala Anna Fábiková. Podle starostky jsou ale náklady exekutora zveřejněné a opozice je měla k dispozici před zastupitelstvem. Opozice navrhovala záměr odvolat, nebo počkat do dalšího zasedání. Chtěla prověřit oprávněnost věřitelových pohledávek, celkovou výši dluhu a využít možnost promlčení. „Kde jsme mohli, tam jsme konali,“ řekla k promlčení Michala Málková. „Naše dluhy byly na posouzení na krajském úřadě i ministerstvu. Jsem přesvědčená, že kdyby nějaká cesta k oddlužení byla, dávno bychom o ní věděli.“

Prameny jsou tak v patové situaci. Pokud opět padne žaloba na prodej pozemků, může se stát, že věřiteli dojde trpělivost a veškerý majetek půjde do dražby. „Někteří zastupitelé zapomínají na pozici věřitele v této záležitosti,“ řekl na jednání věřitel Dmitrij Vajner. „V případě dražby může být majetek prodán za vyvolávací cenu, což je šedesát procent ze znaleckého posudku. Obec přijde o všechno,“ sdělil věřitel, který by chtěl v obci postavit lázeňský dům a domov pro seniory. „Samozřejmě že je pro obec nejpřijatelnější pozemky prodat,“ uvedla starostka. „V tom případě by se konečně obec dočkala odblokování účtů, lidé by si mohli pronajmout zahrádky, my bychom mohli začít žádat o dotace a normálně obyčejně žít,“ uzavřela starostka.