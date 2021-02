Kvůli neustále se zhoršující situaci ale chebská nemocnice musela zrušit až do 28. února veškeré plánované onkologické výkony. „Čísla neustále rostou a my musíme nějak stabilizovat zdravotnický personál. Jen za víkend přibylo mnoho nových pacientů s covidem,“ upozorňuje mluvčí nemocnice, pod níž patří chebská i karlovarská.

Jen v Karlových Varech, kde je stav přece jen lepší než v kritickém Chebu, jezdí do nemocnice sanitky každou chvíli. Právě karlovarská nemocnice aktuálně řeší zřízení nových lůžek pro nejtěžší covidní případy. „Jaké budou nové kapacity a na kterém oddělení se vytvoří, zatím nevíme, to vše se právě vyjednává. Vše se pochopitelně odvíjí od personální situace,“ vysvětluje mluvčí.

Chebské nemocnici už pomáhají dva externí lékaři, které přislíbil ministr Jan Blatný, třetí by měl nastoupit v nejbližších dnech.

S převozem pacientů do jiných regionů vypomáhají i záchranáři. „Denně je to kolem 10 lidí. To nejsme schopni kapacitně zvládnout i s ohledem na letecký transport. Začaly nám vypomáhat soukromé záchranářské služby. Jen za pondělí už máme za sebou transporty do vzdáleného Brna či Liberce,“ doplňuje mluvčí záchranné služby Radek Hes s tím, že sanity čekají s pacienty před nemocnicemi v rozmezí od 10 do 15 minut.