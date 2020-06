Záchranáře napadl před týdnem v Karlových Varech pětatřicetiletý cizinec.

Přivolal si je kvůli nevolnosti. „Po příjezdu záchranářů nesouhlasil s převozem do nemocnice a začal je slovně urážet a následně i fyzicky napadat,“ popsala mluvčí policie Eva Valtová. Navíc vyhrožoval, že má doma zbraň a nebojí se ji použít. „Dobrovolně nám odevzdal plynovou pistoli, kterou měl v bytě. Zadrželi jsme ho a převezli do cely. Dechová zkouška u něj prokázala 2,31 promile alkoholu,“ dodala mluvčí. Za vyhrožování a ublížení na zdraví hrozí muži až pět let za mřížemi. (mat)