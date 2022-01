Chebští kriminalisté ho budou stíhat za spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. "Obviněný muž měl ve druhé polovině prosince minulého roku těsně před půlnocí v podchodu panelového domu v Chebu fyzicky napadnout procházejícího devětadvacetiletého muže. Toho měl udeřit pěstí do obličeje a následně po něm vyžadovat vydání několika věcí. Po chvíli měl obviněný začít devětadvacetiletému muži vulgárně nadávat, vyhrožovat mu a nakonec mu měl způsobit bodnořezné poranění v oblasti zad," popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva. "Následně měl zraněný muž dojít do nedalekého bytu svého známého, který telefonicky vše oznámil na policii. Poté byl zraněný devětadvacetiletý muž převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice."