Město se snaží vyřešit parkování u pošty, ale moc možností nemá. Stále probíhají jednání o službě Pošta partner. V Sokolově budou připraveni pomoci i asistenti prevence kriminality. "Od července nás bohužel nemine to, že se pošta na sídlišti Michal zavře. V současné době jednáme o poště Partner plus. Těch jednání proběhlo už několik. Máme i návrh na pronájem pošty 5. Máme i vyčíslené náklady. Pošta nám také nabízí cenu šest korun za administrativní úkon. Předložíme kalkulaci zastupitelům, protože částka za celkové náklady nebude malá," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

Město žádalo i o bezplatný převod budovy. To však nevyšlo. Pošta ji bude zřejmě prodávat v aukci. Ani starosta si nedovede představit, co se bude od července dít u budovy hlavní pošty, zejména v době vyplácení dávek. "Bojím se kombinace dávky plus důchody. Město v místě dělá narychlo dopravní úpravy. Prostor je ale omezený, rozšířit nejde. Bude tam režimové parkování na parkovací kotouč, takzvané hodiny. Nevím, na kolik to bude dostatečná kapacita. Pozitivum je, že se údajně mohou klienti objednat dopředu, podobně jako na městském úřadě, a poté přijít ve stanovený čas," dodal Kubis.

"Účet nemám a ani ho ve svém věku nechci. Dnes to jde, ale až budou vyplácet dávky, bude venku fronta až ke zdravotnímu středisku. Jestli ty tisíce klientů pošty přesunou dolů na hlavní, bude to pro Sokolov katastrofa. Já sama špatně chodím a vozí mě na poštu můj známý. Nevím jak to budu dělat na hlavní poště, kde je problém zaparkovat už nyní. Až se tam všichni nahrnou, kde budou parkovat? Jak dlouho tam budu trávit? Nemůžu říct známému počkej na mě půl dne, než na mě přijde řada. Zabývá se tím vůbec někdo," míní Alenka Onysková.

Zdroj: Roman Cichocki

V Poslanecké sněmovně chtěla vyvolat jednání o problému i místostarostka a zároveň poslankyně Renata Oulehlová. "Vůbec to pořad jednání nezařadili. Postavili nejen nás před hotovou věc. Snažíme se mluvit i o poště Partner. Senior expres zase nemůže čekat půl dne na jednoho klienta u pošty. Ostatní by ho nemohli využít k lékaři a podobně. Pro seniory bude obtížné dostat se na hlavní poštu. Budou vznikat problémy. Již dnes musejí asistenti prevence kriminality docházet na úřad práce a dohlížet tam. Myslím si, že pokud bude jen jedna pošta, budou muset zasahovat i tam," říká Oulehlová.