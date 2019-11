Řidiči jedoucí z Kraslic do Oloví a naopak musejí počítat s dopravním omezením.

Stavba Anenské údolí | Foto: Deník / Roman Cichocki

V Anenském Údolí provádějí stavaři modernizaci křižovatky, což je projekt za bezmála 120 milionů korun. Současný most přes řeku Svatavu zmizí a nahradí ho nové přemostění opodál. Je to zhruba 500metrový úsek. Přeloží se také část silnice z Oloví, která bude plynule napojena na hlavní silnici vedoucí do Kraslic a Rotavy.