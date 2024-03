"Jakou technikou zdobím? Jedná se o malbu štětcem. U nás na Hodonínsku se používá škrabadlo, ale v minulosti nám starší ženy nechtěly prozradit, že úspěch tkví v podkladové barvě, která má asi pět složek. Nechávaly si tajemství. Tak jsme se sestrou začaly malovat barvami a hotovo. Motivy jsou z Hodonínska a jsou to naše lidové ornamenty, které se vyšívají na kroje. Moje matka byla malířka, takže malovala šátky, mašle a všechno možné. Takže jsme se to od ní naučily. A moje neteř maluje dokonce vinné sklepy touto technikou, ale používá švédské barvy, které na omítce vydrží. Jsou to lidové vzory," popisuje Jordánová.

K malování kraslic se vrátila, když odešla do důchodu. "Měla jsem nízký důchod, tak jsem si přivydělávala různými brigádami, včetně malování. Jednou jsem na inzerát začala malovat v jedné prestižní restauraci a od té doby jsem vystřídala asi pět hospod, ale daří se mi. Vzpomínám přitom na své dětství, kdy jsme malovali doma. V mojí rodné vesnici je vše založené na folklóru. Kdybych tam zůstala, malovala bych asi vinné sklepy," směje se více než osmdesátiletá malířka.

Součástí kraslické výstavy jsou i panenky v krojích. Jsou zmenšeninou originálů a zastupují regiony z celé republiky. Jejich majitelkou je Lenka Volková z Prahy, která je členkou Asociace malířů a malířek kraslic a v Kraslicích rovněž ukazuje originální techniky zdobení, jako jsou voskový reliéf, zdobení slámou anebo dužinou jezerní sítiny.

"Viděla jsem, že motivy vajíček se krásně doplňují s panenkami. Takže jsem toho využila a vytvořila zmenšeniny krojů z celé republiky. Původně jsem dělala pouze kraslice, ale poté, co jsem se seznámila s paní, která měla svoji sbírku a spolu jsme vystavovali, jsem se tomu začala věnovat více," říká Volková.

Zdroj: Cichocki Roman

Panenky zdobila její babička. Celkem jich má paní Volková jednadvacet a říká, že ji ještě některé regiony chybí. "Bohužel například Karlovarský kraj a vím, jak by ta panenka měla vypadat. Má trochu čepec jako Baba Jaga, ale mám k ní všechny materiály. Jenomže jsem se k tomu ještě nedostala, není čas. Ale měla by tady být, když už jsem tady u vás," říká Volková, která krom svého koníčka chodí ještě do práce, takže je to časově náročné.

Výstava v Kraslicích začala ve čtvrtek 14. března a potrvá až do neděle 17. března. Koná se v kraslickém Domě kultury v Malém sále.