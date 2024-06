Zdravotnický dům má přilákat pediatry a zubaře. Oprava vyjde na 80 milionů korun

Ordinace specialistů, zubařů či pediatrů. To vše by chtěl Sokolov dostat do prázdné budovy, ve které sídlila hygienická stanice. Nemovitost koupilo město předloni za 20 milionů korun. Opuštěnou, několikapatrovou budovu takřka v centru města, prodával Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Celková částka na rekonstrukci jde do desítek milionů korun. Pomoci by měla dotace. U objektu plánuje město i nové parkoviště.

Budova v níž kdysi sídlila hygiena | Foto: Deník/Roman Cichocki