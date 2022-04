Soutěž v tvorbě graffiti bude vyhlášená jako veřejná neanonymní a dvoukolová. Je určena široké veřejnosti, a může se do ní přihlásit kdokoliv, je-li fyzická osoba. Účastník soutěže se může přihlásit s jedním či více návrhy. Do soutěže budou zařazeny grafické návrhy graffiti nakreslené či vytištěné na papíře ve formátu A4 či A3, které společně s přiloženou podepsanou přihláškou a vlastním seznamem sprejů/trysek vloží účastník do obálky, kterou uzavře a označí nápisem Soutěž: graffiti – Neotvírat a doručí na podatelnu sokolovské radnice na adrese Rokycanova 1929, Sokolov či vloží do schránky u hlavního vchodu městského úřadu. Návrhy lze poslat i poštou na stejnou adresu v termínu do 23. května.

Zhotovené grafické návrhy na zdi poté posoudí a vyhodnotí komise. Ta bude posuzovat všechny návrhy splňující požadavky v zadání soutěže, tedy téma výtvarného díla charakterizujícího město Sokolov. Tři, podle komise, nejhezčí graffiti, budou následně zveřejněna na webových stránkách města, kde občané svým hlasem rozhodnout o finanční odměně. Vítěz soutěže, který získá nejvíce hlasů z veřejné ankety, obdrží odměnu ve výši 5 tisíc korun. Druhý pak tři tisíce a třetí tisíc korun.

Dále hodnotící komise vybere nejoriginálnější návrhy s tématem města Sokolov. Autorům pěti nejoriginálnějších návrhů poskytne Sokolovská bytová odměnu ve formě nabité čipové karty v hodnotě jeden tisíc korun na vstup do městského bazénu nebo koupaliště.

Samotné zhotovení výtvarného díla na panelové bloky zdi kolem kláštera se uskuteční v termínu 13. až 24. června tohoto roku.

Přihlášky jsou dostupné na webových stránkách města Sokolov nebo fyzicky na odboru správy majetku Městského úřadu Sokolov. Případné dotazy zodpoví na telefonu 354 228 264, e-mail tomas.randa@mu-sokolov.cz nebo na čísle 354 228 240, e-mail: leona.mlejnkova@mu-sokolov.cz.

