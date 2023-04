Podobnou zkušenost zažívá i Alexandra Jančová z kraslického kočičího útulku Konec toulání. „Chodí za mnou lidé s tím, že jim umřel někdo ze starších rodičů a říkají, že se o kočkou nemohou postarat nebo, že na ni nemají čas. Že by to mohlo být kvůli penězům, se řada z nich stydí přiznat. Chápu, že řada lidí nemá v dnešní době na to živit zvířata, která jim nečekaně spadla do klína. A tak psa dají do útulku a kočky prostě neřeší a vypustí je na ulici,“ říká Jančová.

Na otázku, jak ona sama bojuje se zvyšujícími se cenami říká: „Žebrám, kde se dá. Pomáhají mi dárci, veřejnost, projekty, občas mám štěstí s nějakým grantem, zapojují se i školáci a pořádají různé jarmarky, kde prodávají své výrobky a peníze pak věnují útulku. Nezdražuje jen krmivo a stelivo, ale i náklady na veterinu či jízdy autem. Každý den sedím v autě. Pro kočky jezdím po celém kraji. Některé obce jsou vstřícné, jinak dávají od problému ruce pryč,“ dodává.

Zdražování krmiva pocítili i majitelé psů. „Pytel granulí zdražil od loňska postupně až o 500 korun. Dával jsem za něj 1600 Kč, dnes platím 2100. To je o více než 30% navíc. Šetřit na kvalitě krmení však nehodlám. Každý veterinář či chovatel vám řekne, že to zejména v pozdějším věku přinese zvířeti zdravotní problémy,“ říká majitel belgického ovčáka Radek Omelka z Kraslic.

Zároveň říká, že člověk nemusí kupovat ani to nejdražší krmení. Je podle něj drahé proto, že firmy zaplatily nemalé částky za reklamu v médiích, a zboží tak musí zákonitě podražit. Mnoho lidí však na nablýskané reklamy slyší a zářivý úsměv psa či kočky z televizní obrazovky je přesvědčí, že právě toto drahé krmivo musí být to nejlepší.

Mnoho lidí se tak ptá, jak vybrat kvalitní granule. Vše, co potřebuje zákazník vědět, je napsané na samotném balení. Než tedy hodíte do košíku granule, které znáte z reklamy, zajímejte se o to, co je uvnitř pytle. Přečtěte si složení krmiva. Výrobci jsou povinni uvádět suroviny ve složení vždy v sestupném pořadí. To znamená, že čeho je v krmivu nejvíc, to je na prvním místě. Záleží i na tom, jaké rase krmení zákazníci kupují. Šlechtěné a mnohdy i přešlechtěné rasy jsou citlivé na sebemenší výkyvy ve stravě. Na druhé straně voříšci, mnozí z nich křížení i několik generací, nejsou tak citliví.

Jednoduché to nemají ani kamenné obchody s tímto sortimentem. „Některým cenám z eshopů se nedá konkurovat. Nechápeme, jak mohou prodávat za tak nízké ceny,“ říkají někteří z oslovených živnostníků.

Lidé ale vydají více peněz jak za větší, tak i za menší balení. „Kupovala jsem před dvěma roky to nejkvalitnější kilové krmení pro pejska za 100 korun. Dnes už ho za ty samé peníze nekoupím. Stovku stojí už středně kvalitní krmivo,“ říká seniorka Marie Teislemová, která má doma čivavu.