Otřesy země v Karlovarském kraji stále pokračují. Od soboty 10. dubna se na Chebsku a Kraslicku zemětřesení prakticky nezastavilo. Hodnoty magnituda se pohybovaly kolem 2,5 až 2,6. Nyní už jsou jen jeho dozvuky, takzvané roje.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: Geofyzikální ústav Praha

„V sobotu to byly pořádné otřesy, několikrát za den,“ uvedl Jiří Drozdík z Kraslic. S ním souhlasí i další. „Zpočátku jsem myslela, že padá těžký, mokrý sníh ze střechy. Pak mě ale napadlo, že už ho tolik není a je to zemětřesení, které se po nějakém čase opět ozývá,“ říká Laďka Fedorová, která bydlí v Kraslicích. Lidé už si tak nějak zvykli. Spíše je to obtěžuje například večer, když jdou spát.