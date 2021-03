Mezi veřejností byl oblíbený zejména pro svou upřímnost a mnozí ho vnímali jako jednoho z posledních slušných politiků.

„Jarda Hlavsa byl tatínek, dědeček, starosta, muzikant, lesník, člověk s obrovským talentem a s obrovským srdcem. Všichni kdo jste ho znali, tak víte, že vše co dělal, dělal na plno, byl ochotný se pro druhé a jako starosta i pro město obětovat. I díky němu je město Loket takové jaké je, a my si toho hrozně moc vážíme. Hodně jsme se toho od něj naučili a určitě nejen my.

Jardo, kamaráde, budeš nám všem moc chybět a nejvíc rodině a proto upřímnou soustrast,“ uvádí se ve zprávě z loketské radnice.

„Odešel férový, rovný a pracovitý člověk. Nikdo to nečekal. Je to smutné. Je to osobnost, která nám bude chybět nejen na radnici, ale především jako člověk,“ řekl starosta Lokte Petr Adamec.

„Je to neskutečně smutná a bolestivá zpráva, s panem starostou Jardou Hlavsou jsem spolupracovala, když jsem byla starostkou Horního Slavkova. Skvělý, férový, upřímný člověk se srdcem na dlani, bude nám moc chybět, upřímnou soustrast rodině,“ napsala exhejtmanka Jana Mračková Vildumetzová

„S panem Hlavsou jsme měli na mnoho témat v Lokti sice odlišný pohled, ale vedli jsme spolu vždy korektní a nekonfliktní rozhovor. Nikdy mi neodmítl svou reakci nebo pozvání do starostovské kanceláře. Určitě bude chybět nejen mně, ale celému městu,“ vzpomíná Kristián Šujan, novinář a bývalý zastupitel města Loket.

Ve čtvrtek čeká loketské zastupitele zasedání, na kterém rozhodnou, kdo nahradí Jaroslava Hlavsu na postu radního.