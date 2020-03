Forbes ho zařadil se 7 miliardami majetku na 32. příčku žebříčku nejbohatších Čechů a zároveň zveřejnil informace, že důvodem jeho předčasného odchodu údajně byly nedobré vyhlídky uhelného byznysu, které se jeho firmy, jejíž ziskovost jde rychle dolů, dotýkaly a také jeho zdravotní obtíže.

V obci Dolní Rychnov, kde se František Štěpánek zdržoval, nechtějí jeho smrt komentovat. "Stalo se to prý dnes," bylo jediné co z místních řekli. "Hrozné, více to komentovat nechci," říká starostka obce Anna Klímová.

Smutní jsou i v Sokolově. "Odešel skvělý člověk. Byl to velký patriot. Zůstane po něm prázdné místo," řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Trvale byl hlášen František Štěpánek v Krajkové, kde působil i jako zastupitel. "Bude nám chybět nejen jako patriot, ale hlavně jako člověk, více bych to nekomentoval," říká starosta Krajkové Roman Šístek.

Štěpánek, jako šéf těžařů investoval do sportu, koupaliště Michal, finančně podporoval místní nemocnici. Prodal státu pozemky, aby na Podkrušnohorské výsypce mohl koncert BMW vybudovat polygon. V Sokolově jeho firma vykoupila polorozpadlé paneláky a spolu s městem chtěli vrátit místu důstojný vzhled. Jak uvedl v poslední výroční zprávě, chtěl aktivně přispět k budoucímu rozvoji regionu.

„Prověřujeme úmrtí 66 letého muže, ke kterému mělo dojít dne 12. března v dopoledních hodinách v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Vzhledem k okolnostem případu nemůžeme poskytovat žádné další bližší informace,“ řekl mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.