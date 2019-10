Smrt Karla Gotta se osobně dotkla také mnoha lidí v Karlovarském kraji, a to nejen těch, kteří s ním přišli do styku. „I když nejsem jeho žádná velká fanynka, strašně mě to dojímá,“ řekla včera Kateřina Krausová z Karlovarska.

Zasáhla také primátorku Karlových Varů Andreu Pfeffer Ferklovou, která se s Mistrem setkala osobně. Tehdy pracovala jako ředitelka Grandhotelu Pupp a Karel Gott tam byl ubytován. „Myslím, že to bylo v roce 2012. Jedna významná firma u nás slavila výročí a pozvala si Mistra. Vzpomínám na něho jako na velkého gentlemana a úžasného člověka. Žádné speciální požadavky neměl, choval se neskutečně mile. Byla to naše největší hvězda,“ řekla včera Andrea Pfeffer Ferklová, která má z té doby doma i fotku s podpisem Karla Gotta. V Karlových Varech se slavný zpěvák představil na mnoha koncertech. V roce 2009 přijel do KV Areny s pěvkyní Evou Urbanovou. „Jsme moc rádi, že do naší nové KV Areny přijeli zazpívat dva takto výjimeční umělci. Je to pro nás velká čest a moc si toho vážíme,“ uvedl tehdejší karlovarský primátor Werner Hauptmann. „Rozhodli jsme se oběma věnovat výrobky porcelánky Thun, která opět funguje a vyrábí,“ dodal primátor. Z dárku měl Karel Gott radost, ale odmítl nabízenou becherovku. „Je výborná, ale před koncertem je nejlepší drogou čistá hlava,“ konstatoval držitel mnoha hudebních ocenění.

Jako oko v hlavě střeží dopis od Karla Gotta chebský kronikář Jindřich Josef Turek, který se s ním několikrát osobně setkal. Poprvé to bylo na jaře v roce 1964, když se na zámku v Kynžvartu natáčel film Kdyby tisíc klarinetů. Při té příležitosti se už tehdy populární zpěvák Karel Gott zajel do Chebu podívat na místa, kde se učil elektrikářem. „Bylo kolem páté odpoledne, hezký sobotní den a já se šel projít do staré části města,“ vzpomíná kronikář. „V ulici Obrněné brigády jsem zatočil do ulice Hradební, kdysi Gorkého, a proti mně kráčí hlouček lidí. Usměvavého Karla jsem okamžitě poznal a k hloučku fandů jsem se přidal. Dnes už není myslitelné, aby se ve městě takto bez ochranky procházel. Těžko po 55 letech vzpomenout na věty, které při shledání určitě byly vyřknuty. Ale byl to nezapomenutelný zážitek,“ řekl kronikář. „Měl jsem také štěstí, že jsem se zúčastnil programu v Praze Holešovicích, když Karel Gott slavil šedesátiny,“ uvedl.

„To už jsem se ale k Mistrovi nedostal. Zadařilo se mi ale v roce 2006 při konání krajinné výstavy v Marktredwitz. Po koncertu, který tam měl 19. srpna, k němu ochranka nikoho nepustila, ale já jsem poprosil pořadatelku, zda by mi neumožnila se s Mistrem setkat, a stal se opravdu zázrak. Po patnácti minutách čekání mě k němu uvedli. Setkali jsme se po dvaačtyřiceti letech. Věnoval mi foto s podpisem,“ zavzpomínal Jindřich Josef Turek.