„Byl to úžasný a renesanční člověk. Lokální historik, který podle mě udělal pro objevení, popis, přiblížení, popularizaci celé naší oblasti, a to zejména Slavkovského lesa, Mariánskolázeňska, ale i Skalenska nepředstavitelný kus práce. Byl nejen obrovský literárně, ale byl i obrovsky laskavý člověk,“ říká kamarád a lékárník v Nemocnici Cheb Petr Rejsek.

„Než zemřel, vydal několik knih a nádherně o nich vyprávěl. On ta místa dokázal tak popsat, že v podstatě před vámi vyrostly, jako byste to místo viděli. Má minimuzeum na Manském dvoře ve Slavkovském lese. Byl velkým kamarádem a přítelem pana Marka Babušky, který je majitelem zmíněného dvora. O něm spolu dokonce vydali knihu, jmenuje se Manský dvůr. A nedávno ještě s dalšími přáteli otevřel muzeum zase celé naší oblasti ve Velké Hleďsebi, a to je unikátní sbírka nekonečného množství předmětů, které se vážou z 99 procent ke zmiňovanému Slavkovskému lesu, Mariánským Lázním, Skalensku, Chebsku,“ sděluje Rejsek.

Dodává, že skoro nezná ve Slavkovském lese kámen, který by jeho kamarád nepopsal, neodhalil. "Díky němu jsem nedávno konečně objevil, kde je pravděpodobně pohřben poslední chebský kat Karel Huss. Po jeho hrobu jsem pátral poměrně dlouho, protože jsem měl informaci, že je pohřbený na hřbitově v Lázních Kynžvart, ale on je tam skutečně pohřbený, ale úplně jinde. Je to takový zapadlý velký hřbitov za kostelem, a tam s velkou pravděpodobností odpočívá v pokoji poslední chebský kat. To vím právě díky Zdeňkovi Buchtelemu, je to měsíc stará informace. Ještě mi k tomu nakreslil plánek, ten mám schovaný.“

Své místo má západočeský historik i v Městském muzeu a galerii v Mariánských Lázních. „Máme v muzeu jeho knihy, které psal buď s někým, nebo sám, a poslední kniha je O hamrnickém zámečku. Jeho knihy jsou stále v prodeji,“ říká Marie Plešáková správce sbírek Městského muzea a galerie v Mariánských Lázních.