Jarmila Weinbergerová neměla jednoduchý život, jako mladá prošla několika koncentračními tábory, absolvovala pochod smrti a klid nenašla ani po druhé světové válce. Za normalizace nesouhlasila se sovětskou okupací, a byla proto komunisty perzekvována.

„Paní Weinbergerová byla významnou osobností Karlových Varů. Nepřála si pohřeb, proto se s ní veřejnost nebude moci rozloučit,“ říká sociální pracovník Židovské obce Karlovy Vary Lukáš Květoň, jehož byla Jarmila Weinbergerová klientkou.

Právě díky navázání kontaktu s tímto sociálním pracovníkem se veřejnost může dozvědět, čím si lékařka v životě prošla. Lukáš Květoň s ní totiž natočil několik audionahrávek pro Post Bellum, které je použilo pro projekt Paměti národa.

„V dubnu 1942 odjela celá rodina Jarmily Weinbergerové, které v té době bylo 19 let, do Terezína. V ghettu pamětnice pracovala jako zdravotní sestra. V květnu 1944 byla předvolána do transportu do koncentračního tábora Osvětim-Březinka, kde byla zařazena do tzv. rodinného tábora. Tam působila jako dětská ošetřovatelka. V červenci 1944 prošla selekcí a po dvou dnech v osvětimském ženském táboře následoval transport do Christianstadtu,“ vypráví Lukáš Květoň a pokračuje: „V únoru 1945 nacisté tábor evakuovali a Jarmila Weinbergerová spolu s dalšími vězni zahájila vyčerpávající pochod smrti českým pohraničím až do Chebu, odkud následoval železniční transport do koncentračního tábora Bergen-Belsen. Když anglická armáda tábor 15. dubna 1945 osvobodila, byla Jarmila Weinbergerová na pokraji sil, téměř v bezvědomí.“

V záznamech pro Paměť národa, které jsou volně k poslechu na www.pametnaroda.cz, Jarmila Weinbergerová vypráví, že při pochodu smrti jedli jen zmrzlé brambory, jak kradli uvařené brambory prasatům či jak v zimě spali v rozpadlých stodolách. V nahrávkách také vzpomíná, jak ani nepřemýšlela nad tím, že ji možná čeká smrt v plynové komoře. „Od těch, co přišli před námi, jsme slyšeli, jak celý transport šel do komory. My nechtěli uvěřit, že se takové věci dějí. Ale děly se a my jsme viděli, že komíny jsou pořád v plném provozu, Já jsem na to nemyslela, snažila jsem se co nejvíc věnovat těm dětem,“ líčí traumatické zážitky.

Z její početné rodiny hrůzy koncentračních táborů téměř nikdo nepřežil. Jarmila Weinbergerová po druhé světové válce vystudovala medicínu a na základě umístěnky začala pracovat v karlovarské nemocnici. „Kvůli jejímu nesouhlasu se sovětskou okupací v roce 1968 byla ale při následných prověrkách sesazena z funkce náměstkyně ředitele a dále vykonávala jen posudkového lékaře,“ dodává Lukáš Květoň s tím, že pamětnice pracovala jako lékařka až do důchodu.

Dožila se také ocenění, letos 17. listopadu totiž získala cenu Paměti národa. O svém životě si povídala také se studenty na různých přednáškách. (jako)