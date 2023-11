/VIDEO/ Do nebezpečné situace uvedla nejen sebe, ale i mnoho dalších řidičů v sobotu 4. listopadu v dopoledních hodinách žena, která řídila bílé vozidlo Hyundai s plzeňskou registrační značkou. Na rychlostní silnici z Olšových Vrat na karlovarský průtah totiž špatně najela do jízdního pruhu, a tak se stalo, že se dostala do protisměru.

Řidička v protisměru se chtěla dostat od Drahovic na karlovarský průtah. | Foto: Jan Čadek

Video sdílela facebooková skupina Řidiči z Karlovarského Kraje a okolí:Nehody Radary Uzavírky Záznamy z Kamer. Z něho je patrné, že v zatáčce u Auta Esa nakonec řidička najíždí ke krajnici, brzdí a chce se zřejmě otočit do správného směru jízdy. Pokud se něco takového stane, řidič má okamžitě zastavit a přivolat policii.

Většina diskutujících ve skupině za to ženu odsoudila. „Tak za toto, alespoň mimo obec, bych dal půl roku zákaz činnosti. Kdo se ztrácí ve vodorovném i svislém značení, by měl ještě trénovat,“ komentoval situaci jeden ze členů. Někteří se motoristky zastávali, že pro některé řidiče může být rozdělení matoucí, jiní zase přidali zkušenosti v tomto úseku s jinými podobně zmatenými řidiči. „Co se dneska děje??? Dneska jsem potkal přesně na tom samém úseku nějakého Ústečáka, kdy dal blinkr a zařadil se do protisměru tak jsem blikal troubil, naštěstí se zařadil zpět… Ale nechápu! Vždyť je to značeno více než jasně,“ psal jeden komentujících.

„To znám minule jsem přesně na tom místě zastavil staršího pána a divil se strašně moc proč na něj troubím Když se přijíždí od Prahy a je tam u odbočky na Kyselku to rozdvojení, tak tam úplně jednoduše někdo vjede, není tam nic víc než značky s fosforovým podkladem. Většinou to stačí, ale najde se pár jedinců, kteří to prostě přehlídnou nebo neví nebo cokoliv dalšího je vede k tomu, aby tam vjeli. Nedávno byl kousek za tímhle místem v protisměru taky pán a už u něj byla policie, zřejmě je sám přivolal. Splést se může každý,“ kontroval jiný člen skupiny.

Jak se ale v podobných situacích, když už řidič nechtěně najede do protisměru rychlostní silnice, zachovat? Mluvčí policie Jakub Kopřiva důrazně varuje před pokusem otočit se na takové komunikaci. „Pokud se někomu náhodou stane, že vjede na dálnici či rychlostní komunikaci v protisměru, je nutné, aby postupoval následovně: Zastavte co nejvíce u kraje vozovky, nejlépe vlevo, tedy vedle nejpomalejšího pruhu. Zapněte varovné blinkry, aby bylo vozidlo co nejlépe vidět. Oblečte si reflexní vestu, ve které budete vidět na velkou vzdálenost, pomůže vám ochránit vaše zdraví,“ radí mluvčí Kopřiva a pokračuje: „Opusťte vozidlo a schovejte se za svodidla, tam jste chráněni pro případ nehody. Umístěte výstražný trojúhelník minimálně 100 metrů před autem. Dále přivolejte policii a vyčkejte do příjezdu policistů.“

Pokud naopak vy vidíte někoho jet na takové komunikaci v protisměr, máte se podle doporučení policie zařadit do pravého pruhu a zpomalit. Oznamte to policii, které udáte o jaký kilometr dané dálnice či rychlostní silnice se jedná.

I když může jít v takových případech o nedopatření způsobené špatnou orientací, daná událost může být kvalifikována jako trestný čin. „Záleží na konkrétním případu. Ve věci mohou být zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny hrozí řidiči trest odnětí svobody až na pět let. Pokud se jedná o přestupkové jednání, konkrétně za přestupek jízdy v protisměru po dálnici, tak řidiči hrozí pokuta ve správním řízení a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok,“ uzavírá mluvčí Kopřiva.