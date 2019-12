Ve volných chvílích tak plete pro miminka ponožky z vlny. Zatím má hotových deset párů, další přibývají. Žena tak pomáhá čerstvě narozeným dětem ze sokolovské nemocnice.

„Ráda pletu, i když mi to nejde tak dobře jako dříve. Hlavně mívám bolavé ruce,“ uvedla Zuzana Bandiručová, která pracuje přes dvacet let jako tiskařka porcelánu. Padesátiletá žena vyrobila pro své děti mnoho pletených částí oblečení od ponožek po svetry. Teď se ale přihlásila do projektu, jehož cílem je pletení ponožek pro novorozence narozené v sokolovské nemocnici. Partnerem akce je zdejší knihovna.

V knihovně si zájemci mohou vyzvednout vlnu, ze které pak ponožky, ale i bačkůrky nebo čepice pletou. Zastavit se tu pro materiál je možné kdykoliv. Pletařky si také mohou sednout přímo v knihovně a pracovat mezi knihami.

„Naplánovali jsme dokonce pletací den na 12. prosince, kdy zveme všechny ženyk nám. Jedná se o propagační akci a věříme, že naše novorozence zahřejeme co největším množstvím ponožek,“ uvedla Zdeňka Hradská ze sokolovské knihovny. Pletací den zde začíná v 15.30.

Podle vrchní sestry dětského oddělení sokolovské nemocnice Petry Fischerové pomáhá již léty prověřená skupina dobrovolníků, kteří se rekrutují především z řad různých klubů seniorů.

„Maminkám takový dáreček udělá radost. Vedle toho od nás dostane každá rodička také sadu kosmetiky pro svoje miminko,“ říká Fischerová. Další informace týkající se pletení ponožek pro sokolovskou nemocnici je možné získat na e-mailu detske@mksokolov.cz nebo na telefonu 352 622 505.