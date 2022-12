Do akce vyjelo několik policejních hlídek, v místě byla zároveň zastavena i vlaková doprava. Jako první k ženě přijela policejní hlídka z obvodního oddělení Karlovy Vary-město ve složení pprap. Matouš Vrbka DiS., pprap. Bc. Vladislav Klimeš a pprap. Luboš Klouda. Policisté po příjezdu spatřili ženu, která stála za zábradlím a držela se už pouze jednou rukou. „Okamžitě jsme s ní navázali slovní kontakt. Povídali jsme si s ní a po chvíli se nám svěřila, že má osobní problémy a je rozhodnuta skončit se životem,“ uvedl pprap. Matouš Vrbka. Policisté s ženou, která měla navíc u zábradlí přivázaného svého psa, mluvili několik minut. „Opakovali jsme jí hlavně to, že všechno se dá vyřešit. A že žádné problémy nejsou tak vážné, aby si člověk kvůli tomu ublížil a přišel o to nejcennější, o život,“ doplnil pprap. Bc. Vladislav Klimeš.