Až do Německa zabloudila 66letá žena, která se na Karlovarsku vydala 18. srpna na turistickou procházku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Jan Vraný

„Při zpáteční cestě však ztratila orientaci. Zavolala na tísňovou linku 158 a operačnímu důstojníkovi popsala svoji situaci. Bezodkladně přijal veškerá opatření, nasadil do pátrání místní policejní hlídky a vzhledem k tomu, že se paní měla pohybovat poblíž státní hranice s Německem, přizval na pomoc také sousední kolegy,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Dodala, že ztracené ženě se po chvíli vybil mobilní telefon a nebylo možné ji kontaktovat. Mezitím co policisté po ženě pátrali, došla v Německu k rodinnému domu, odkud si zavolala pomoc. Němečtí kolegové ženu převezli na státní hranici, kde si jí převzali čeští policisté a v pořádku jí odvezli zpět domů. „Policisté se každý rok setkávají s případy ztracených houbařů či osob, které se vydají na podobnou procházku do lesních porostů a ztratí se,“ říká mluvčí. Radí, aby si lidé brali s sebou nabitý mobilní telefon, když zabloudí, zachovali klid, a pokud se nezorientují sami, zavolali si pomoc.