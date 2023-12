„Jakoby se nic nestalo. Byla to pro mě otřesná zkušenost, za kterou se mi ani nikdo neomluvil, a to ani Lázně Jáchymov, kde masér pracuje. Nehodlám to tak nechat a případ předám na státní zastupitelství,“ říká Eva Pourová.

Klientkou lázní je už nějakou dobu, neléčila se tam poprvé. Služby daného maséra dokonce letos nevyužila přitom poprvé. „Nikdy před tím si na mě nic neslušného nedovolil. Na poslední masáži, která trvala velmi krátce, jen čtvrt hodiny, mně nejdříve masíroval prsa, pak začal přejíždět po vnitřních stranách stehen, až mi nakonec začal masírovat intimní partie. Ano, je pravda, že jsem zprvu nezareagovala. Byla jsem totiž natolik konsternována, že to, k čemuž dochází a že se to skutečně děje, mi okamžitě nedošlo. Pak jsem ale vzpamatovala a řekla mu: „A dost už, tohle přece není normální masáž.“ Hned jsem volala svému manželovi, oznámila to na policii a nahlásila to vedení společnosti,“ vypráví žena.

Masér si podle ní měl myslet, že se jí líbí. „Policisté mi řekli, že se k tomu měl muž přiznat, ale tvrdil, že jsem se nebránila a že si tedy myslel, že se mi to líbí. To není pravda. Já se v tu chvíli prostě nezmohla na žádnou reakci, jak jsem byla v šoku. Policisté to uzavřeli jako přestupek a předali na jáchymovskou radnici. A zdejší přestupkové oddělení to odložilo. Dozvěděla jsem se, že prý masér už seká dobrotu. To je přece hrozné,“ komentuje případ lékařka z Prahy a pokračuje: „Vedení společnosti nic neudělalo, ani se mi neomluvilo. Slyšela jsem přitom, že daný masér má takovou pověst, že se prostě rád kouká a rád si sáhne.“

Personální ředitel Lázní Jáchymov Michal Tamchyna reaguje, že to je tvrzení proti tvrzení. „Nemám žádné informace o tom, že by tento masér měl nějakou špatnou pověst. Záležitost řešila policie, a tím to pro nás bylo uzavřené. Klientka říká toto, masér se ale brání, že to není pravda. Nebyla u něj poprvé a nikdy si na něj nestěžovala,“ poznamenává Tamchyna.