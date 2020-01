Historicky první swapování, tedy vzájemná výměna, se konalo na statku Bernard v Královském Poříčí.

Na Bernard dorazily swapovat desítky žen. | Foto: Milan Hloušek

„Inspirovali jsme se většími městy a řekli si: proč to nezkusit i u nás?“ říká organizátorka Romana Potěšilová Vlková. A stejně jako návštěvníci, tedy především návštěvnice, si sobotní akci moc chválí. „Bylo to moc fajn odpoledne. Přišlo poměrně hodně lidí, dokonce i nějací pánové. Vyměňovaly se hadříky. Na ženách bylo vidět, jak si to užívají. Zkoušely si řadu věcí, navíc roli tu nehrály peníze. Měly radost, že se nějakých nepotřebných věcí zbavily, a současně je potěšilo, že ta věc udělala radost někomu dalšímu,“ komentovala swapování. K tomu všemu hrála příjemná hudba, ženy si mohly dát kávu, popovídat si.