55. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech láká do krajské metropole mnoho obdivovatelů celebrit a filmů. Návštěvníci si sem pro strhující atmosféru festivalu jezdí ze všech koutů republiky.

Stanové městečko při 55. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

Důkazem toho je sedmičlenná partička z Technické univerzity z Liberce, kteří do západočeských lázní přijeli strávit první festivalový víkend. Vysokoškoláci jsou z Liberce, Prahy a Ústí nad Labem a ubytovali se ve stanovém městečku na Rolavě. „Nejvíc jsme se těšili na atmosféru festivalu, na jídlo, pití, na párty a samozřejmě i na to, že se podíváme na nějaký film. Vše, co jsme si vytyčili za cíl, máme splněno," směje se Ondřej Burda z Liberce. Dodal, že na jeden film lístky vyhráli v soutěži. „Poté jsme si koupili lístky na film Na vlnách hor a večer jsme byli ještě na The Sparks Brothers. Dále jsme prohlédli například Nemesis,“ doplnil student.