A přestože šlo o zcela zásadní rekonstrukce například střechy a vzduchotechniky, stále se objevují další neduhy s tím spojené. A tak následují další opravy. Po letech slibů se také investovalo do zázemí sportovců. Celkové investice za posledních deset let nejsou vzdálené 200 milionům korun.

„Momentálně probíhají rekonstrukce dalších tří šaten včetně sociálního zařízení za 4,3 milionu korun. Další kapitolou jsou opravy střechy,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Nyní se opravuje část střechy za půl milionu korun. Na jinou část střechy se za stejnou částku vyhotoví projektová dokumentace. Opravy se odhadují na 10 milionů. To vše po deset let staré celkové rekonstrukci, jejíž hlavní částí byla právě oprava střechy.

Celkové náklady byly tehdy zhruba 148 milionů korun.

Řeší se také další budoucnost hokeje a jeho podpory od soukromých subjektů i města.

„Možná měli postavit nový stadion, vyšlo by to levněji,“ říká Simona Paulusová. Rozpočtové náklady na malý nový stadion by totiž podle odborníků činily přibližně 72 milionů korun.