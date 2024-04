Málokdo by v těchto chladných dnech čekal, že narazí na zmiji obecnou. Přes den ovšem dokáže slunce rozehřát různé kouty, ze kterých může poté tento jedovatý had vylézt a užívat si slunečních paprsků. A přesně to se stalo na zahradě školní družiny v ulici Dukelská v Kraslicích. Duchapřítomné učitelky nepanikařily a zavolaly Záchrannou stanici Drosera v nedaleké Bublavě.

Odchyt zmije a její vypuštění do přírody. | Foto: ZŠ Dukelská

Odchyt zmije a její vypuštění do přírody.Zdroj: ZŠ Dukelská„Odpoledne slunce přilákalo na zahradu školní družiny nečekanou návštěvu, připlazila se nám ukázat zmije obecná. Chtěli bychom poděkovat panu Smolíkovi ze Záchranné stanice Drosera, který ochotně a rychle přijel a zmiji odchytil,“ vzkazuje vedení školy.

To, že se v zimě objevují zmije, není podle Vladimíra Tomáše Smolíka z Drosery nic neobvyklého. „Vylezlo sluníčko a zmije se vyhřívala u zdi sousední budovy bývalé kuželny, která s pozemkem školy sousedí. Zmije byla někde pod omítkou, a jak do těchto míst pere odpoledne slunce, vyláká ji to ven. Hady jezdím sbírat normálně, není to nic neobvyklého a mně to problém nedělá. Hadů se nebojím, nemám k nim odpor, což mnoho lidí má,“ říká Smolík, podle kterého byl odchycený kousek krásně zbarvený samec. Zmiji odvezl do přírody, do míst, kde se na kamenech vyhřívají, a tam ji vypustil.

„V zimě nejsou podobné výjezdy ničím neobvyklým. Vzpomínám, že jsem byl v únoru v Abertamech, kde majitelé vyplašili ve sklepě zmiji a ta se jim schovala pod hromadu dříví, které tam měli. Museli jsme zavolat hasiče, kteří hromadu dříví přeházeli, a já zmiji odchytil,“ dodává Smolík.