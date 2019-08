Znáte tu nej babičku? Nominujte ji do soutěže

Karlovarský kraj – Možná také máte doma babičku, o níž jste přesvědčeni, že by zasloužila za to, co pro rodinu dělá, metál.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jan Vraný

Karlovarský kraj je dalším z regionů, které se do ankety zapojily, a vyhlásil krajské kolo ankety. Nominovat je možné babičky nad 55 let s trvalým pobytem v Karlovarském kraji. Přihlášky jsou k mání v červencových Krajských listech. Nominovat je možné i elektronicky na www.babickaroku.cz, případně poslat nominace na e-mail info@babickaroku.cz, a sice do 20. srpna. Nominovat může kdokoli, je třeba ale připojit i kontakt na toho, kdo návrh posílá. Završením krajského kola bude soutěžní odpoledne 3. září v hotelu Continental v Mariánských Lázních.

Autor: Lucie Žippaiová