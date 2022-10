"Zranění jsou bohužel vážnější a je jich více po celém těle. Zlomenou má vlk i čelist. Je tak zesláblý, že by operaci operaci nepřežil. Zůstává proto v Praze, kde mu budou podávat výživu do té doby, než zesílí. Teprve poté může na operaci. Odhadujeme, že to bude měsíc až měsíc půl než si ho přivezeme zpět. Poté se obávám, že už nebude moci být vypuštěn zpět do přírody. Zůstane zřejmě u nás," řekl Vladimír Tomáš Smolík z bublavské záchranné stanice zvířat Drosera po úterním večerním příjezdu z Prahy.