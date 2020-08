Hodiny strachu zažila rodina bydlící v Oldřichově na Nejdecku. Třiaosmdesátiletý muž se vydal sám do lesa na houby, z nějž se ale nevrátil.

Ilustrační foto. Pátrací akce. | Foto: Policie ČR

Do pátrací akce byl už téměř nasazen vrtulník s termovizí. Seniora nakonec našel soused, byl po kolena zapadlý do bažiny, odkud by se sám nedostal.