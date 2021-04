„Od roku 2014, kdy si chráněné dílny převzalo město, se počet zaměstnanců téměř zdvojnásobil. Z tehdejších 30 zaměstnanců, kterým hrozila výpověď, se jejich počet rozšířil na současných 57,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Tehdy příspěvek dva miliony ročně stejně nestačil a hrozil konec projektu. Po převzetí městem je příspěvek stejný a dvojnásobek lidí má práci. Na trhu práce by ji přes různé osobní handicapy sháněli těžko. Někteří z nich musejí do práce dojíždět, ale nevadí jim to. „A nejen to. Jejich mzdy jsou oproti minulosti dvoj- až trojnásobné,“ dodala starostka.

Lidé dělají jednoduché montáže pro automobilový průmysl, pracují v krejčovském oboru nebo mají na starosti zásilkovnu.

S tím, jak se rozrůstají, však souvisí i jeden problém.

„Nyní sídlí v objektu bývalého Zdraposa a ten začíná být malý. Navíc jsou v patrech, kde je sice výtah, ale přeci jen hledáme vhodnější prostory,“ konstatovala starostka, která vyzdvihla výbornou spolupráci s úřadem práce.

„Pracuji čtyři hodiny denně. Nevím, kde jinde bych sháněla práci a zda by mi ji vůbec dali. Jsem ráda, že máme práci dál tady a mohu být v kolektivu. Jsem mezi lidmi ráda,“ řekla jedna ze zaměstnankyň Dana.