Základní umělecká škola Sokolov pořádá do pátku 3. září zápisy žáků pro školní rok 2021/2022. Ve čtvrtek a pátek budou zápisy probíhat od 13 do 17 hodin.

ZUŠ Sokolov zve na zápisy dětí | Foto: Deník/Roman Cichocki

V hudebním oboru lze studovat hru na klávesové, dechové, smyčcové, strunné a bicí nástroje, akordeon, sólový a sborový zpěv a obor elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. V tanečním je to studium klasického, moderního a současného tance a jako doplňující předměty mažoretky a lidový tanec. Ve výtvarném oboru je to výtvarná tvorba, práce s keramikou a počítačová grafika. Do všech oborů přijímají do přípravných studií děti od 5 let, do základního studia děti od 7 let.